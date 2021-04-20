Bakan Soylu ve Başkan Erbaş da katıldı... Hüsnü Bayramoğlu Ağabey ebediyete uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cübbeli Ahmet Hoca, cemaat ve tarikat temsilcileri ile yurt içinden ve dışından kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namazdan sonra kısa bir konuşma yapan Erbaş, "Hazreti Bediüzzaman Üstadımızın son talebesi, onun yolunun yolcusu... 'İçimizden hayra çağıran iyiliği emreden kötülükten men eden bir ümmet bulunsun, ki onlar kurtuluşa ulaşacaklardır' ayet-i kerimenin müjdesine nail olmak için 7 yaşından son nefesine kadar bu mücadelenin içerisinde olan merhum Hüsnü Bayramoğlu hocamızın namazını kıldık. İnşallah biz de musallaya geldiğimizde arkamızda kalabalık cemaatler olur. Bunu Rabbimizden niyaz ediyoruz. Önemli olan sırat-ı müstakim çizgisinde yürüyebilmektir. Ne mutlu Hüsnü Bayramoğlu hocamıza herkes bunun şahididir" dedi.

Erbaş, cemaatten helallik istedikten sonra cenaze eller üstünde cenaze arabasına taşındı ve Eyüp Sultan Kabristanına götürüldü.

Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebeleri Abdullah Yeğin ve Mustafa Sungur'un kabrinin yanına defnedildi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Risale Haber