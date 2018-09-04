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Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’u kabul etti. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna’nın, terörle mücadele konusunda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 14:48
Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’u kabul etti. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından Bakan Soylu ile Avakov, görüşmeye ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Ukrayna’nın, terörle mücadele konusunda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirten Bakan Avakov, "Bugün çok somut bir şekilde bu görüşmeyi yaptık ve özellikle söz konusu mücadelenin somut adımlarına ve pratik boyutuna değindik. Bugün çok önemli iki çerçeve belgesine imza attık ki bu belgeler sayesinde kurumlarımız arasında iş birliği daha hızlı gelişmeye devam edecektir” dedi.

Verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bakan Soylu, Ukrayna’nın reform yolculuğunu ve toprak bütünlüğünü desteklediklerine dikkat çekerek, Kırım tatarlarına verdiği destekten ötürü Ukrayna devletine teşekkürlerini sundu.

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında yapılan iş birliği kapsamında son 1,5 yılda önemli adım attıklarını belirten Soylu, aynı şekilde sahil güvenlik teşkilatları arasında da önemli bir iş birliğinin olduğunu ve bu kapsamda düzensiz göç, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ciddi adımlar atıldığını vurguladı.

Bugün yapılan görüşmede, İçişleri Bakanları arasında ortak niyet beyanında bulunduklarını ve emniyet genel müdürlükleri arasında mutabakat zaptının imzalandığını ifade eden Soylu, bu anlaşma ile iki ülke arasındaki iş birliğinin daha çok gelişeceğini söyledi.

Yeni bir iş birliği alanını daha geliştirdiklerine dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu iş birliği alanı da AFAD ile ilgili. Afetlerde ve insani yardımlarda iki ülkenin ortak kapasitesinden istifade etmeyi ve aynı zamanda iki ülkenin afet kurumlarının birbirine olan desteğinin artmasını kararlaştırdık. AFAD heyetimiz önümüzdeki günlerde Ukrayna’da bu kararlaştırdığımız konuların ilk adımını atacak” diye konuştu.

Son olarak Soylu, mevkidaşı Avakov ve Ukrayna hükümetine; FETÖ terör örgütü konusunda Türkiye’ye gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:48
  1. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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