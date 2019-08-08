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Bakan Soylu, Tunus İçişleri Bakanını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati’yi makamında kabul etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
Bakan Soylu, Tunus İçişleri Bakanını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati’yi makamında kabul etti. Bakan Soylu, "FETÖ konusunda Tunus’un ortaya koyduğu tavra hem millet hem de hükümet olarak müteşekkiriz" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati’yi İçişleri Bakanlığındaki makamında kabul etti. Bakan el-Furati, ikili görüşme öncesi hatıra defterini imzaladı.


Tunus’un Türkiye’de müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Soylu, "Aramızdaki kardeşliğimiz çok uzun yıllardır devam etmektedir. Bu da bize apayrı bir sorumluluk yüklüyor. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bugün bu medeniyetin dünyanın içerisinde bulunduğu durumda sorumluluğu çok farklı bir noktaya taşımıştır" diye konuştu.



"Birçok meselede ikili ilişkilerimiz yükselmektedir ve olumlu bir seyir takip etmektedir"


İki ülkenin ilişkilerinin diplomatik ilişkiden öte kardeşlik ilişkisi olarak yürüdüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Birçok meselede ikili ilişkilerimiz yükselmektedir ve olumlu bir seyir takip etmektedir. Bizlerin görevi bunları çok daha iyi bir noktaya taşımaktır" dedi.



"FETÖ konusunda Tunus’un ortaya koyduğu tavra hem millet hem de hükümet olarak müteşekkiriz"


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda Tunus’un ortaya koyduğu tavırdan bahseden Bakan Soylu, "FETÖ konusunda Tunus’un ortaya koyduğu tavra hem millet hem de hükümet olarak müteşekkiriz. Bizler ortaya koyduğunuz bu tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun aynı şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle terör karşısındaki iş birliğimiz örnek bir iş birliğidir. Güvenlik iş birliği anlaşmasında ortaya koyduğumuz ilkeler, kararlılıkla devam etmektedir. Ama bölgesel olarak karşı karşıya kaldığımız bu durum bunun çok daha ileri taşınmasını mecbur kılmaktadır. Terör, uyuşturucuyla mücadele, kaçak göçle mücadele bütün bunlarla ilgili organize suçlarla mücadele konusunda bugünden sonra çok dahagüçlü bir şekilde el ele vermeliyiz. İnanıyorum ki bunu iki ülke olarak başaracağız vehem coğrafya’ya hem dünya’ya örnek teşkil edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Tunus’un istikrarına gözümüz gibi bakıyoruz"


Tunus’un istikrarının hem Türkiye hem bölge için çok önemli olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Büyümesi ve gelişmesi de bizim için çok önemlidir. Burada, Tunus’un istikrarına gözümüz gibi bakıyoruz. Bundan hem moral buluyoruz hem de güç buluyoruz. Bu istikrar aynı ölçekte örnek olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati ise, Bakan Soylu’nun davetinden dolayı mutluluk duyduğunu, iki ülke arasındaki ilişkileri ve güvenlik anlaşmasını değerlendireceklerini anlattı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
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