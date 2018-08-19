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Bakan Soylu trafik kontrolüne çıktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara- Konya karayolunda bayram tatili için seyahate çıkan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:47
Bakan Soylu trafik kontrolüne çıktı!

Soylu, ''Türkiye'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır'' dedi.

Ardından Eskişehir'e trafik denetimine katılmak için gelen Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, helikopter ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun Eskişehir Şubesi bahçesine iniş yaptı.

Burada Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve İl Emniyet Müdür Vekili Yaşar tarafından karşılandı. Ardından Sivrihisar-Ankara karayolunun 5. kilometresindeki kontrol noktasına geçen Bakan Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katıldı.

Yolculuk yapan çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtan Bakan Soylu, öz çekim yapmak isteyen vatandaşları da kırmadı. Karşısında Bakan Soylu'yu görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler, projeye destek olduklarını söyleyerek yollarına devam ettiler.

İl Emniyet Müdür Vekili Yaşar, Bakan Süleyman Soylu'ya Eskişehir'deki trafik kontroller hakkında bilgiler verdi. Geçen yıl 10 bin 900 yolcu otobüsünün kontrol edildiğini aktaran Yaşar, ağustos ayı itibariyle yüzde 450 denetimleri arttırarak, 49 bin 400'e ulaştırdıklarını bildirdi. Bayram süresince Eskişehir'de bin 292 trafik personelinin görev yapacağını ileten Yaşar, tedbirlerin arttırılması ile ölümlü kazaların yüzde 20 oranında azaldığını ifade etti.

Polis ekipleri ile bayramlaşan Soylu, ardından helikopter ile Ankara'ya doğru yola çıktı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:47
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Süleyman Soylu
  4. içişleri bakanı
  5. trafik kontrolü

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