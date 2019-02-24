Bakan Soylu Trabzon’dan terör örgütünün lider kadrosuna seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün lider kadrosuna Trabzon’dan seslenerek “Onların sözde lider diye tarif ettikleri Karayılan">Murat Karayılan denilen alçak, aşağılık hayvan, Cemil Bayık denilen alçak, aşağılık hayvan niye Irak’ın kuzeyinde Kandil’de duruyorlar? Madem o kadar hevesliler biz onlara çağrı yapıyoruz. Gelsinler Türkiye’nin dağlarına o 700 kişiyi yalnız bırakmasınlar. Hadi gelsinler. Madem mücadeleleri o kadar kuvvetli bizim evlatlar bekliyor lime lime edecekler” dedi.

Valilik önünde Trabzon’un Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra bir otelde muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen Bakan Soylu, burada bir konuşma yaptı. Terörle mücadele konusunda gelinen noktayı anlatan Bakan Soylu " ’Apo için yürüyüş yapacağız’ diyorlar. Kimse takmıyor. Terörle ilişkili belediyelere kayyum atadık. Oturma eylemi filan yaptılar. Kimse yanlarına bile gitmedi. İnsanların evlerine tehdit mektupları gönderiyorlardı. Artık onu da yapamıyorlar. Sadece zırıl zırıl ağlıyorlar. Bir gözleri Amerika’ya bir gözleri Avrupa’ya bakıyor. ’Bize oradan imdat yok mu?’ diye. Yok, gelmeyecek. Gelse de geçmeyecek. Trabzon’dan açık açık söylüyorum. Ey PKK, ey HDP sizin bu milletin elinde kurtaracak hiçbir güç yoktur. O Kandil sönene kadar. O son terörist etkisiz hale gelene kadar. Bizde uyumakta, durmakta yoktur.

Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 terörist kaldı. Sadece 2018 yılında 13 kırmızı renkli teröristi bizim aslanlarımız ortadan kaldırdı. Onların sözde lider diye tarif ettikleri Karayılan">Murat Karayılan denilen alçak, aşağılık hayvan, Cemil Bayık denilen alçak, aşağılık hayvan niye Irak’ın kuzeyinde Kandil’de duruyorlar. Madem o kadar hevesliler biz onlara çağrı yapıyoruz. Gelsinler Türkiye’nin dağlarına o 700 kişiyi yalnız bırakmasınlar. Hadi gelsinler. Madem mücadeleleri o kadar kuvvetli bizim evlatlar bekliyor lime lime edecekler. Türkiye’de üst düzey teröristleri kalmadı" diye konuştu.

"Bu seçimi kuru kuru bir seçim olarak görmek Türkiye’ye saldıranların tezgahına gelmektir"

"Terör örgütünün içinde çok büyük bir tartışma başlamıştır" diyen Soylu "Terör örgütünü tutmaya çalışan önümüzdeki günlerde onu da kamuoyuna açıklayacağız. Amerikalı generellerin PKK’ya PDY ile hangi ilişkileri kurduğunu onların nasıl gönüllendirmeye çalıştığını onlara nasıl hediyeler verdiğini onları nasıl takviye ettiğini üst düzeyden yakaladıklarımız var ya tek tek ötüyorlar. Adam can havliyle Amerika’yı da satıyor, Avrupa’yı da satıyor. Bu seçimi kuru kuru bir yerel seçim olarak görmek işte bu adamların, bu oyunu kuranların sistemli şekilde son 6-7 yıldır Türkiye’nin istikrarına saldıranların tezgahına gelmektir. Bu asil millet hiç tezgaha gelmemiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da göndermede bulunan Soylu "Kılıçdaroğlu muhtarlığa adaylığını koysun. Kapı kapı gezerek onun muhtar olacağı bölgede kazanmaması için elimden geleni yaparım. Hiç üşenmem. En çok ağrıma ne gidiyor biliyor musunuz? Devletten, milletten yana ne söylesek ayaklanıyorlar. İttifak kurdular; FETÖ’yü, HDP’yi, PKK’yı savundular. Uyuşturucu satıcısını savunuyorlar" ifadelerini kullandı.