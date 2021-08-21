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Gündem

Bakan Soylu toplanan parayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afet destek kampanyasında toplam destek miktarının 260.930.716 TL olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:29:00 -
Bakan Soylu toplanan parayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi.

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