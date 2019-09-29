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Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu’nun yeri bile hazırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmaması tartışmalarına ilişkin cevap vererek son noktayı koydu.

29 Eylül 2019 Pazar 11:52
Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu’nun yeri bile hazırdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı dün Ekrem İmamoğlu'nun Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmaması noktasında açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara Bakan Süleyman Soylu telefonla arayarak cevap verdi.

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından halkta büyük bir panik yaşanmışken ortaya ilginç tartışmalar atıldı. Deprem gecesi Başkan Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı yapılmış buna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da dahil olmuştu.

Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmadı mı?

Buraya kadar her şey normalken ertesi gün yapılacak olan Afet Müdahale Planı toplantısında yer almayan Ekrem İmamoğlu çok tartışma çıkaracak cevaplar vermişti. Verdiği cevap "Acaba davet edilmedi mi?" sorusunu akıllara getirmiş sosyal medyada büyük tartışmalara sebebiyet vermişti.

Habetürk yazarı Fatih Altaylı dünkü yazısında tartışma çıkaracak iddialarda bulunmuş aslında İmamoğlu'nun davet edilmediğini İmamoğlu'nun toplantıyı son dakikada bizzat İstanbul Valisi'nden öğrendiğini dile getirmişti.

Oturma planı bile yapılmış

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFatih Altaylı'yı arayarak işin aslını anlattı. İşin aslına Fatih Altaylı köşesinde şöyle yer verdi:

Deprem gecesi geç saatte İstanbul'a gelmiş.

Ve ertesi gün yapılacak toplantıyı bildirmişler kendisine.

Ve sormuşlar, "Normalde bu toplantının protokolünde Belediye Başkanı yok ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak, nasıl bir oturma düzeni yapalım" diye.

Soylu, Fatih Altaylı'ya telefonda İmamoğlu'nu görmediğini ve çağırmadığını söylemiş. Fakat çağrılmadıysa "Neden oturma planı yapılsın?" diye de sormayı ihmal etmemiş.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 11:52
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah9 dk önce
    bu nasıl bir ahlaktır, nasıl bir karakterdir, nasıl bir yalancılıktır, nasıl bir temiz - dürüst- namuslu siyasettir! spikerler 3 kere soruyor "davet geldi mi, size mi belediyeye mi geldi" diye üçüne de HAYIR GELMEDİ DEMİYOR vatandaş! ancak DOĞRUYU DA SÖYLEMİYOR!! "genel sekreter ve arkadaşlar orada" cevabını veriyor... siz kimsiniz, nesiniz, inancınız-ilkeniz nedir ya hu?

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