Bakan Soylu sel bölgesinde: En az zararla atlatmak için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a gitti.

Bakan Soylu açıklama yaptı

Sel bölgesine gelen Bakan Soylu şu açıklamalarda bulundu: Tüm arkadaşlarımızla birlikte zararın en az olabilmesini için taşkının en az zarar vermesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Gerekli tedbirler alınmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Hükümetimiz bu konuda kararlı, elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte bununda üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Bakan Karaismailoğlu Sinop'ta

Bakan Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Şu anda yağmur kesildi, şu an için Ayancık'ta yaralanma yok. Tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Köylerde birtakım sıkıntılarımız var. Gün ağarmasıyla birlikte elektrikte sorun kalmayacak. Takipteyiz, bütün tedbirlerimizi almış durumdayız." dedi.

Sel suları köprüyü yıktı

Cide'ye bağlı Gündoğan Köyü'nün içinden geçen Fakaz Çayı'nın su seviyesi de yağışın etkisiyle yükseldi. Gündoğan Köyü'nde Fakaz Çayı'nın üstünde bulunan köprü ise sel sularının etkisiyle yıkıldı. Yıkılma anı, seli görüntüleyen köy sakinlerinin telefonu ile kaydedildi.

Tünel kapandı

Zonguldak'ta, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin Uzunkum mevkisindeki ikinci tünelinde menfezlerden taşan suların birikmesiyle merkezden Kilimli ilçesine ulaşımı sağlayan tünelin içinde bazı yerlerde asfalt kabardı. Olası kazaları engellemek için polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, tünellerin Kilimli Sahil yoluna bağlanan kısmı trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Tünellerin bir parçası olarak yapılan Karaelmas Köprülü Kavşağının Karaelmas Mahallesine bağlantıyı sağlayan geçidi de taşan sularla kaplandı. Yolda 20 santime yakın su olduğu görülürken, hareket halindeki bazı araçlar güçlükle ilerledi.