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Gündem Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü
Gündem

Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşüp, taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 22:23:00 -
Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel nedeniyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi ile telefonda görüştü. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın aracılığıyla aileyle görüşen Soylu, taziyelerini iletti. 

 

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