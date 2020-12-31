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Gündem Bakan Soylu: Şehirde koronavirüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik
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Bakan Soylu: Şehirde koronavirüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılının felaketlerden dolayı zorlu geçtiğini söyleyerek, 'Şehirde virüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik. PKK’yı da, koronavirüsü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız.' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:54:00 - 2020-12-31 21:56:55
Bakan Soylu: Şehirde koronavirüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıl mesajında 'Şehirde virüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik. PKK’yı da, koronavirüsü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız.' dedi.

Bakan Soylu'dan 2020 açıklaması

Bakan Soylu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve afetlerle geçen 2020'ye yeni doğan bebekleri, sporcuların uluslararası başarılarını, Ayasofya Camisi'ne kavuşmayı, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları hatırlayarak bakmanın daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

"Salgın hedeflerimizden vazgeçirmedi"

2020'nin zorlu geçtiğinin altını çizen Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı tesiri altına alan Kovid-19 salgını, bütün sistemler üzerinde tıkanıklığa sebep olmasına rağmen yine de bizleri hedeflerimizden ve yapmamız gerekenlerden asla vazgeçiremedi. Güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destek ve motivasyonla asayiş, terör örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği gibi bütün başlıklarda gösterdiğimiz gayreti, salgını bahane etmeden kesintisiz sürdürdük. Buna yönelik personel, teknik donanım ve istihbarat kapasitemize, dijital altyapılarımıza, siber güvenliğimize çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ettik. Güvenlik birimlerimiz arasındaki entegrasyon, bilgi ve kapasite paylaşımına ağırlık verdik ve bu adımlarımız neticesinde pek çok alanda rakamlara yansıyan olumlu sonuçları bu yıl da gördük."

Salgının yeni bir tecrübe olduğuna dikkati çeken Soylu, "Şok edici hızla çevremizi saran, kayıplar verdiren bir süreçti. Belki sarsıldık ama asla yıkılmadık ve durmadık. Çok şükür kimseye muhtaç olmadan, hatta başkalarına yardım ederek dünyada örneği olmayan Vefa Sosyal Destek Grupları ile market alışverişlerini dahi vatandaşlarımızın ayağına götürüp, toplamda 19 milyon hizmet ifa ederek, süreci en az zararla atlatmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehirde virüsle dağda ise PKK ile mücadele"

Şehirde virüsle dağda ise PKK ile mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "PKK'yı da koronavirüsü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız." açıklamasını yaptı.

Üst üste gelen deprem, sel ve çığ gibi afetlerde de aciz kalmadıklarını belirten Soylu, şunları belirtti:

"Kayıplarımızın acısını, birlik olmanın verdiği güçle küllendirmeye çalıştık. Cenabıhak tüm şehitlerimize, afetlerde ve virüs salgınında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, gazilerimize ve tüm yaralılarımıza acil şifalar versin. Nihayetinde bir yılın daha sonuna ulaştık. 2200 yıldır bir devlet çatısı altında ve bir millet olarak yaşamaya alışmış insanlar olarak, çocuklarımıza güzel bir dünya mirası bırakmak için yeni bir yıla adım atıyoruz. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, huzur, bereket ve tükenmek bilmeyen bir umut vesilesi olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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