Bakan Soylu, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu:

RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sele ilişkin, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde." dedi.

Rize'deki sel ve heyelanlar nedeniyle dün gece kente gelen Bakan Soylu, hasar gören Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi alanında incelemede bulundu.

Bölgede devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra Madenli Belde Belediyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, dün gece itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hem oluşan sellerin tahribatını inceleyebilmek hem alınabilecek tedbirleri planlamak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, AFAD Başkanıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Vali Kemal Çeber koordinasyonunda gelişen çalışmaları, belediye başkanlarıyla değerlendirdiklerini ifade eden Soylu, "Dün akşam söylemiştik, yaklaşık 12 köy yoluna ulaşılamıyordu ve 3 vatandaşımızın orada mahsur kaldığı konusunda bir bilgimiz vardı, 1 vatandaşımız da kayıptı. Kayıp olan Ali Uzun amcamız, tam da heyelanın geldiği bölgede maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin ve yine o evde mahsur kalan 3 kişiden birisi olan ve ayağı kırık olan Havva Tüysüz teyzemiz de hastaneye getirildi ama maalesef o da hastanede hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Soylu, an itibarıyla hastanede yaklaşık 2 kişi olduğunu kaydederek, "Onların da tedavileri görülüyor. Onlar da taburcu edilecekler, beklentimiz o yönde. Biraz önce Çayeli merkeze de baktık. Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram. Yani geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı bir yağmur yağdı ve belli bir zaman dilimine de yoğunlaştığı için hem yukarıdan dağlardan rüsubatın, toprağın gelmesi, aynı zamanda da derelerin taşmasına sebebiyet teşkil etti." dedi.

AFAD, sağlık ekipleri, belediye ve il özel idareleri ekipleri başta olmak üzere hem hasarın giderilmesi aynı zamanda rüsubatın da getirdiği hasarın ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalara devam edildiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bu arada hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri bütün ekipler çalışıyorlar. Şu anda ulaşımı kapalı olan ama herhangi bir can kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var, bir de bazı beldelerin mahalleleri var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimiz Valiliğimizin koordinasyonu içerisinde çalışmalara devam ediyor. Nerelerde nasıl tedbirler alınması hususu da konuşuldu. Dün akşam itibarıyla hem Madenli beldesinde yakın mahallelerde yakın zamanda Çayeli'nde ilgili alanlarda hem bodrum katlar hem de zemin katlar boşaltılmıştı tedbir açısından. Şimdi de bu tedbirler aynı ölçüde devam ediyor. Dün akşam daha büyük bir yağmur olabilir endişesi hepimizde vardı. Gelen bilgiler öyleydi ama dün akşam çok büyük bir yağmur akabinde yağmadı."

Bakan Soylu, burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirlerin tüm bakanlıklar çerçevesinde planlandığına işaret ederek, "Hem hasar tespit konusunda, diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak, elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

- "Hükümetimiz yeni yapısal adımların hepsini gerçekleştirecektir"

Afetin iki ayrı vadide gerçekleştiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Tabii bunların bir bölümünün önemli derecede ıslah çalışmaları yapılmış, tamamlanmış. Bir bölümünde ıslah çalışmaları devam ediyor. Bir bölümünün de yenilenmesi gerekir. O konudaki tespitlerimizi de Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz de dün gece buradaydı. Sayın Bakanımız da buradalar, Bakan Yardımcımız. Hep birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tabii afetin ve yağmurun ölçeğinin büyük olduğunu söylemeliyim. Yani ölçüyü tekrar söyleyeyim. Geçen hafta da Sürmene ve Köprübaşı'nda sel olmuştu. 60 kilogram yağmıştı, 60-65 arası. Şimdi 262-263 kilogram, yani aynı anda çok yoğunluklu bir yağış gerçekleşti. Allah beterinden korusun diyoruz. Gerekli tedbirler bugüne kadar alınmış olanlar var. Bugünden sonra tekrar gördüğüm bu kadar büyük yağışın getirdiği sonuçların oluşturduğu tedbirler alınacaktır. Tekrar hem Rizeli hemşehrilerimize, hem aynı zamanda Çayelili hemşehrilerimize, Madenli beldesi hemşehrilerimize, buranın yöneticilerine, tüm hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Endişe etmesinler, buradaki oluşan hasarlar ve diğer meseleler konusunda hükümetimiz elinden gelen bütün gayreti ve yeni yapısal adımların hepsini gerçekleştirecektir. Tekrar geçmiş olsun."

Soylu, bir gazetecinin "Öğleden sonra için yine bir yağış uyarısı var. Gece saatlerine kadar sürecek şekilde. Şu ana kadar 36 vatandaşımızın riskli bölgelerden taşındığını biliyoruz. Bu yeni yağış için riskli bölgelerde bulunan vatandaşların taşınma işlemleri devam ediyor mu? Kaç kişi planlanıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konudaki riskli bölgelerdeki tahliyeleri Valiliğimiz gerçekleştiriyor. Bütün ekiplerimiz de bu konuda çalışıyorlar. Çünkü yağmurun hangi ölçekte ve şiddette gelebileceğini, hangi yoğunlukta ve hangi bölgeye yağabileceğini, esas tahminde zorluk çektiğimiz mesele bu. Evet yağmur yağacak, yoğun yağmur yağacak, mikro klima iklim olduğu için nerede ne şekilde olabileceği konusunda elbetteki noktasal bir tayin yapmak da zorluk çekiyor. Bunun için bölgesel olarak vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olması, aynı tedbiri de ilgili kurumlarımız ve idarelerimiz hem onlara uyararak hem de tahliyelerini gerçekleştirerek yapmaya çalışıyoruz."

- "Vatandaşının maruz kaldığı bu tür olayları önlemek birinci derece görevidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Dün başlayan yoğun, ön görülmeyen bir biçimde afete maruz kalındığını aktaran Yazıcı, "2 vefat var ama 1 tanesi afetle bağlantılı, diğeri evinde ve hastaneye kadar da intikal etmiş, orada vefat sebebi afetle çok ilişkili değil ama ne olursa olsun vefat edenlere başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, devletin vatandaşı için var olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşının maruz kaldığı bu tür olayları önlemek birinci derece görevidir. Onun için afetin başladığı andan itibaren bölgede başta Valimiz olmak üzere bütün görevli birimler afet mahallinde ve bunu takiben de Sayın Bakanımızla birlikte 2 bakan yardımcımız, AFAD Başkanı buraya intikal ettik" şeklinde konuştu.

Şu an itibarıyla tehlike arz eden herhangi bir durum olmadığını bildiren Yazıcı, "İnşallah bunları onaracak, gidereceğiz ama herkese görev düşüyor. Belediyesine, arsa sahibine, mülk sahibine ve elbette ki bunları gözetleyecek, denetleyecek devlet kuruluşlarına. İnşallah bu tür afetlere maruz kalmayız. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.