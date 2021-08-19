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Bakan Soylu rakamı açıkladı! Help Turkey etiketi açanlara inat Güçlü Türkiye budur!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabinemizde yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:20:00 - 2021-08-19 23:29:27
Bakan Soylu rakamı açıkladı! Help Turkey etiketi açanlara inat Güçlü Türkiye budur!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek olunduğunu duyurdu.

"Milletimizin şifresi birliğidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabinemizde yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek oldu. AFAD’a yapılan toplam bağışlar 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştı. Milletimizin şifresi birliğidir. Bu millet, büyük millet” ifadelerine yer verdi.

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