Bakan Soylu: Onların bacaklarını kırın dedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli kent merkezinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dünyadaki krizden tüm ülkelerin etkilendiğini Türkiye'nin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte Türkiye'nin her türlü zorluğu yeneceğini söyleyen Bakan Soylu, ortak akılla vatandaşları zorda bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Dünyadaki krizi Türkiye'nin fırsata çevireceğini ifade eden Soylu, "Bu krizde Avrupa debelenmeye devam ederken biz bu krizden çıkıp bunu bir fırsata döndüreceğiz ve Avrupa'yı da peşimize takacağız bunu da göreceksiniz. Bunu da liderimiz sağlayacak. Bize itimat edin, güvenin" dedi.

"Kimseye müsamahamız yok"

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Soylu, bu mücadeleye "kafasını" koymuş bir adam olduğunu vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelede her yere, her ana müdahale ettiklerini belirten Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın diye ben polislerime söyledim. Bana o zaman kızdılar. Çok net söyleyeyim. Hiçbir şekilde müsamahamız yoktur. Aynı şekilde devam ediyoruz. Gereğini yerine getireceğiz. Kimseye müsamahamız yok. İki ay sonra tekrar geleceğim, göreceksiniz ne olacak. Tamam mı? Sokakları kimseye bırakamam. Kimse, kim vatandaşımızı, kim bizim büyüklerimizi, kardeşlerimizi zehirlemeye çalışırsa feleğini ters çevirmeyen namerttir, namerttir, namerttir...

2016'da uyuşturucudan ölen kişi sayısı 941 kişiydi. Bugün 270 kişiye kadar düşürdük. Bu mücadelemiz devam edecek. Okulların önünde bu melaneti satarlardı şu anda. Hiçbir tanesinin her tarafı baskı altına aldık. Yıllardan beri adım attırmıyoruz, adım attırmayacağız."

"Uyuşturucu rotası değişti"

Amerika'nın yıllarca Afganistan'da uyuşturucu ürettiğini ve dünya pazarına gönderdiğini ileri süren Soylu, "Şimdi uyuşturucunun rotası döndü. Akdeniz'den, denizlerden gitmeye çalışıyor. Eskiden uyuşturucunun Türkiye'ye girerken doğudan yüzde 30'u yakalanırdı, yüzde yetmişi batıya gelirdi. Şimdi yüzde 73'ünü Hakkari, Van ve Ağrı'da yakılıyoruz. Geri kalanını burada yakalamaya çalışıyoruz. Siz bize itimat edin. Adım attırmayınız" dedi.

"Ay yıldızlı bayrak olursa gideriz"

Soylu, Bangladeş ziyaretine de değindi.

Türkiye'nin Bangladeş'te kamplarda kalanlara da yardım elini uzattığına işaret eden Soylu, bu kamplarda 1 milyon insanın yaşadığını söyledi.

Bangladeş'in sığınmacılar için bir adada kamp yaptığını ancak sığınmacıların bu alana geçmek istemediklerini anlatan Soylu, "Bangladeş bunlara bir ada yapmış, 350 milyon dolar da para harcanmış. Bunları oraya geçirmek istiyor, bunlar kabul etmiyorlar. Bütün temsilcilerle oturduk konuştuk, ne dediler biliyor musunuz? Bu söz bize büyük bir mükellefiyet ve sorumluluktur. Evet. 'Ay yıldızlı bayrak oraya dikilirse biz oraya gideriz' dediler. Buradan binlerce kilometre öteden insanların bu Anadolu coğrafyasına nasıl ama nasıl bir ümit bağladıklarını söylemek istiyorum" dedi.