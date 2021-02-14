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Gündem Bakan Soylu noktayı koydu! ‘Murat Karayılan’ı bin parçaya bölmezsek…’
Gündem

Bakan Soylu noktayı koydu! ‘Murat Karayılan’ı bin parçaya bölmezsek…’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murat Karayılan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 15:44:00 - 2021-02-14 15:53:20
Bakan Soylu noktayı koydu! ‘Murat Karayılan’ı bin parçaya bölmezsek…’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da canice şehit edilen 13 vatandaşımızın kimlik tespitlerinin ardından sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayınladı.

13 kişinin alçakça şehit edildiğini vurgulayan Soylu, bu kalleşliğin ardından hala PKK'yı aklamaya çalışanların olduğunu söyledi.

"Bin parçaya bölmezsek yüzümüze tükürsün"

"Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." notuyla paylaştığı açıklama metninde Soylu, " PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak." ifadelerini kullandı.

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