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Gündem Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’
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Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, ''81 ilde Güvenlik Acil Merkezini kurduk, bize belli bir süre sonra cevap verdiler. Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim’’ ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:16:00 -
Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Afet farkındalık toplantısı olarak gördüğüm için hassasiyetlerini gösterdiği için Bakan arkadaşlarıma ve kurum görevlilerimize de teşekkür ediyorum.

Afet ve sonrasında neler olabileceğini gördük ve adımlarımızı ona göre attık. Bu konuda çok hızlı girişimlerimizi de birlikte sağlamaya çalışıyoruz.

Dört buçuk yıl önce afet bakanlığa bağlı değildi. Ülkemizin bir başından diğer başına bir bağlantı kurmak zorundayız.

3-4 yıldır gayret gösterdik. Herkes elinden geleni yaptı ama sonuç alamadık Jandarmanın, polisin ayrı telsiz sistemleri vardı. 81 ilde Güvenlik Acil Merkezini kurduk, bize belli bir süre sonra cevap verdiler.

Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi. Kurarken de her kurum ayrı bir öncelik belirleyerek kurmuştu.

Dün itibariyle arkadaşlarımız Ağrı’daki, buradan direkt ulaşabileceğimiz, sistemi bize yaptı.

‘İki telsizi birbirine bağlayın…’ O sistem ilkel bir sistemdi… Şimdi şükürler olsun birbiriyle konuşturabileceğimiz sistem geliştirildi.

Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. 2020’de yaşadığımız tüm depremlerde, kırsal hariç hemen her yerde bunu yaşadığımızı ifade etmeliyim. Onun için beraber oturduk, istanbul’daki depremde bunu nasıl çözeriz diye… İlk önce türm operastörlerle, Ulaştırma Bakanımız ile bir araya geldik. Bu bize başka bir şey sağladı.

Afetler birlikte hareket edebilme kapasitemizi gösterdi. Afetler arama kurtarma ekip sayımızın artırmamız gerektiğini gösterdi. Kendimizi ve kurumlarımızı 7'nin üzerindeki depreme karşı hazırlıyoruz.

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