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Bakan Soylu, "Muhalefet yaptığınız AK Parti'ye neden geçtiniz?" sorusuna böyle cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te yayınlanan programda "Muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye neden katıldığınız?" sorusu soruldu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:07
Bakan Soylu, "Muhalefet yaptığınız AK Parti'ye neden geçtiniz?" sorusuna böyle cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" şeklindeki bir soruya karşılık olarak şu cevabı verdi: "Biz Demokrat Parti, Adalet Parti ve Doğru Yol Partiliyiz ailece olarak. Öyle bir atmosferde büyüdük. Biz Refah Partili, MHP'li arkadaşlarımızla Türkiye meselelerini konuşuyorduk. 13-14 yaşında da siyasetle ilgiliydim. O gün de işimizi iyi yapmak için gayret sarf ettik. Türkiye'de CHP var mı? Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin, Doğruyol'un karşısında CHP var. Bugün AK Parti'nin karşısında CHP var. Bizim safımızda bir sıkıntı yok. Safımız belli. Bugün de aynı çizgimize devam ediyoruz."

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 23:07
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • serkan Başaserkan Başa37 dk önce
    Klasik politikacı metodu;sorulan soruya polemikle cevap vermiş. Senin Ak Partiye muhalefet ettiğin zaman da CHP vardı. O zaman neden Ak Parti karşıtı söylemlerde hatta sövgülerde bulunuyordun
  • YemezlerYemezler44 dk önce
    Top çeviriyorsun.Taca atiyorsun.Sen ;ben hala eski benim demiş oldun. Keskin sirke kupune zarar. Hızlı giden...
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