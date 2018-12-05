Bakan Soylu, "Muhalefet yaptığınız AK Parti'ye neden geçtiniz?" sorusuna böyle cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" şeklindeki bir soruya karşılık olarak şu cevabı verdi: "Biz Demokrat Parti, Adalet Parti ve Doğru Yol Partiliyiz ailece olarak. Öyle bir atmosferde büyüdük. Biz Refah Partili, MHP'li arkadaşlarımızla Türkiye meselelerini konuşuyorduk. 13-14 yaşında da siyasetle ilgiliydim. O gün de işimizi iyi yapmak için gayret sarf ettik. Türkiye'de CHP var mı? Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin, Doğruyol'un karşısında CHP var. Bugün AK Parti'nin karşısında CHP var. Bizim safımızda bir sıkıntı yok. Safımız belli. Bugün de aynı çizgimize devam ediyoruz."