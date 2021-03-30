Bakan Soylu: Kırmızı çizgiyi çektik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin’de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti .Yanına bir de "Turuncu" ekledi" dedi.
Terörle mücadelede başarılı bir yol izleyen güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
İyi ki; 30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik
Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin’de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti Yanına bir de "Turuncu" ekledi
Kahramanlarımızı kutluyorum.