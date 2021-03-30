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Gündem Bakan Soylu: Kırmızı çizgiyi çektik
Gündem

Bakan Soylu: Kırmızı çizgiyi çektik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin’de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti .Yanına bir de "Turuncu" ekledi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:09:00 -
Bakan Soylu: Kırmızı çizgiyi çektik

Terörle mücadelede başarılı bir yol izleyen güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

İyi ki; 30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik

Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin’de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti Yanına bir de "Turuncu" ekledi

Kahramanlarımızı kutluyorum.

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