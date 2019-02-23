0553 313 94 23

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da 2 gün yoğun bir seçim çalışması geçireceğini belirterek “2 gün Trabzon’da nasıl çalışacaksam daha zor koşullarda Ankara’da 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştım.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:27
Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da 2 gün yoğun bir seçim çalışması geçireceğini belirterek “2 gün Trabzon’da nasıl çalışacaksam daha zor koşullarda Ankara’da 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştım. Sadece bir sebepten dolayı çalıştım. Cumhurbaşkanımız üzülmesin diye çalıştım. Bir de hazmedemiyorum arkadaş. Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum. 24 saat değil, 48 saat değil, 72 saat değil bana bin saat çalış deseler çalışırım” dedi.


Partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün sabah saatlerinde Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde partili gençlerle yaptığı kahvaltılı toplantının ardından Hayrat ilçesine geçerek düzenlenen mitinge katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 kaldı. Kafalarını çıkartamıyorlar. Basın duymasın Nisan, Mayıs ayına yetiştiriyoruz. İnsansız Hava araçlarında öyle bir şey icat ettik ki, değil adım atmak inlerinden yukarıya çıkabilirseler göreceksiniz perişan edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu’da onların belediyelerden almış olduğu ve sömürdükleri vatandaşa hizmet yerine PKK’ya aktardıkları o kaynakların tamamını kestik. Haraçların tamamını kestik. Uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümüne sekte vurduk. Kaçakçılık organize suç geçen gün Bakan hanım açıkladı sigara kaçakçılığından bile milyarlarca para kazanıyorlardı. Türkiye’de yüzde 21,5 kaçak sigara vardı. Şuanda yüzde 5.5’a düştü. Daha da düşüreceğiz. Nefes aldırmıyoruz” diye konuştu.



"Eğer bir sıkıntıya düşersek 4,5 yıl bize nefes aldırmazlar"


Eğer bir sıkıntıya düşürsek 4,5 yıl bize nefes aldırmazlar” diyen Bakan Soylu “Bize nefes aldırmalarından geçtik. Zaten 6-7 yıldır neler yapıyorlar biz niye MHP ile cumhur ittifakını oluşturduk. 6-7 yıldır yapmadıkları kalmadı. 10 bin dolara bizi çaktılar. Yukarı getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hedefimiz var 25 bin dolara gelebilmek.Türkiye’ye tek bir çivi çakmayalım istiyorlar. Türkiye ilerlemesinler, büyümesine istiyorlar. Bakın kimlerle birliktelik yapıyorlar. Elimizde öyle belgeler, raporlar var ki, HDP ile kucak kucağa oturmuşlar Türkiye’nin yarınlarının karanlık olması planlarını yapıyorlar” şeklinde konuştu.


Trabzon’da 2 gün yoğun bir seçim çalışması geçireceğini belirten Bakan Soylu “2 gün Trabzon’da nasıl çalışacaksam daha zor koşullarda Ankara’da 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştım. Sadece bir sebepten dolayı çalıştım. Cumhurbaşkanımız üzülmesin diye çalıştım. Birde hazmedemiyorum arkadaş Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum. 24 saat değil, 48 saat değil, 72 saat değil bana bin saat çalış deseler çalışırım” ifadelerini kullandı.



"Mart başında 8 bin bekçi daha alacağız"


Bekçilikten sonra Ankara’da hırsızlık vakalarının günde 31 kişiden 9 kişiye düştüğünü kaydeden Bakan Soylu, “İstanbul’da 78 ‘den 57’ye düştü. Mart başında 8 bin bekçi daha alacağız” bilgilerini paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:27
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle kutlandı
    1. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    2. Futbol: TFF 3. Lig
    3. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    4. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    5. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    6. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    7. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    8. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    9. Futbol: TFF 2. Lig
    10. Marmaris’te korkutan yangın
    11. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 -..
    12. Mansur Yavaş'la ilgili iddiaya Mehmet..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Rusya semalarında ABD keşif uçağı..
    15. "Almanya'da elçilik okulları açmak..
    16. "Çoban Hareketi" İzmir buluşmasına..
    17. Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı..
    18. Ağbaba: "Biz birbirimizi yemezsek,..
    19. ‘Neşeli Çiftçi’, Maltepeli minikler..
    20. Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. Kuşadası polisinden uyuşturucu..
    23. Avni Yıldırım - Dirrell unvan maçının..
    24. Otomobil içinde kanlar içinde..
    25. Kayseri’de PKK propagandası yapan..
    26. Kaş’ta WWF Akdeniz’den eğitim
    27. Dirilir-Der yetimlerin yüzlerini..
    28. "Sadece terörle mücadele etmiyoruz"
    29. Mansur Yavaş itiraf etti: Çılgın..
    30. Türk Kızılayı Çayeli’nde minikleri..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu