0553 313 94 23

Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış.

22 Şubat 2019 Cuma 18:43
Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış. Bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin." dedi.



Yozgat’ta temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Akdağmadeni ilçesindeki temaslarının ardından karayolu ile Sorgun ilçesine geçti. AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nı kurduk. Öyle bir saldırı ortaya koyuyorlar ki son 6-7 yılda yaşananlara yetişemiyoruz. Gezi’den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye’nin kişi başına düşen gelir seviyesi yukarıya çıkartmamak için sürekli yukarıdan aşağıya kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ’nün eline geçerdi. F-16’larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı." şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden geçtik. Çok sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu’nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü, 3 yaralı
    1. Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü, 3..
    2. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin..
    3. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    4. Erbaş: Seferberlik başlattık!
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında bir..
    6. Domaniç’te otomobil tarlaya uçtu: 5..
    7. UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men..
    8. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç..
    9. Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci..
    10. "Tabur komutanını vuracağım, bize..
    11. Venezuela ordusu ile yerli halk..
    12. Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde..
    13. KDC'deki Schengen Evi yeniden açılacak
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    16. ÖKK darbe girişimi davası
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
    18. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
    19. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
    20. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
    21. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
    22. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
    23. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
    24. Konya'da adaylık heyecanı
    25. Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?
    26. Filipinler'deki kızamık salgını
    27. 24 Saat açık kütüphane
    28. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
    29. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    30. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'