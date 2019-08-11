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Bakan Soylu, huzurevini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Huzurevi'ne bayram ziyaretinde bulundu

11 Ağustos 2019 Pazar 17:47
Bakan Soylu, huzurevini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, huzurevi sakinlerinin bayramlarını tebrik eden Bakan Soylu, burada yaşlılarla çay içerek sohbet etti.

Soylu, huzurevi personeli ve yetkilileriyle de bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da ziyaret sırasında Bakan Soylu'ya eşlik etti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:47
  1. Süleyman Soylu

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