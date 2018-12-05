Bakan Soylu: Hissettiğim anda emaneti bırakırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te yayınlanan programda gündeme ilişkin sıcak konuları değerlendirdi.

Gençliğinden bu yana siyasetle ilgili olduğunu anlatan Bakan Soylu şöyle konuştu: "Sigortacılık benim işimdi. Müşteriye gitmeyi, ziyaretleri çok severdim. Tabii siyaset ve ticaret birbiriyle yapılırken aslında zor. Ama ekmeğinizi kazanmalısınız. Biz 3 yıldır milletvekili maaşı gördük. Ondan önce yaptığımız bütün görevleri gönüllü olarak yaptık. Ailenizi çoluk çocuğunuzu geçindireceksiniz bir taraftan da siyasetle ilgileneceksiniz. Geriye dönük baktığımda çok üzüntüler, çok sevinçler yaşadım. Bir çizgiye riayet etmeye çalıştım. Bize bırakılan siyaset emanetine halel getirmemeye çalıştım. Öyle yapmalısınız ki sizden sonra gelenler de aynı şekilde yapmalıdır. Bu iddianın üzerinden siyaset hayatına girdik. "

"Yapamadığımı hissettiğim anda emaneti bırakırım"

Siyasette yapılan icraatlarla var olacağını dile getiren Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Genelde siyasette 'ben ayrılırım' denir ama ayrılınmaz. Ama şunu yapmak lazım. Kaybediyorsanız ayrılın. Bu dünya sizinle var değil. Yaptığınız işle sizle vardır. Elbette sizden sonrakilere fırsat sunmanız lazım. İçişleri Bakanlığı bana babamdan kalmadı. Yapamadığımı hissettiğim gün emaneti bırakırım. Doğrusu budur. Geçmiş günlerden elde ettiğin kredibiliteyi geleceğe devam etme anlayışı doğru değil. Benden önce de vardı, benden sonra da olacak."

"Muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye neden katıldığınız?" sorusu soruldu

Soylu, "Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" şeklindeki bir soruya karşılık olarak şu cevabı verdi: "Biz Demokrat Parti, Adalet Parti ve Doğru Yol Partiliyiz ailece olarak. Öyle bir atmosferde büyüdük. Biz Refah Partili, MHP'li arkadaşlarımızla Türkiye meselelerini konuşuyorduk. 13-14 yaşında da siyasetle ilgiliydim. O gün de işimizi iyi yapmak için gayret sarf ettik. Türkiye'de CHP var mı? Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin, Doğruyol'un karşısında CHP var. Bugün AK Parti'nin karşısında CHP var. Bizim safımızda bir sıkıntı yok. Safımız belli. Bugün de aynı çizgimize devam ediyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanımız gönül verdiği takip eder"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset felsefesine de değinen Bakan Soylu şöyle konuştu: "İçişleri Bakanı olarak sizi bu kadar istikrarlı kılan ne? İçişleri Bakanlığı hakikaten önemli bir bakanlık. Başarılı olup, olmadığımıza halk, partililer, sayın Cumhurbaşkanımız karar verir. İçişleri Bakanlığı'nın başarılı olabilmesi için onun patronu kimse, o da sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun kaya gibi arkasında durması gerekir. Eğer bugün öyle bir süreç var ise bir mücadele veriliyorsa bunun birinci sebebi Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanının gönül verdiği kişiyi takip eder, tolere eder bazı eksiklikleri görmezden gelir."

"Yarınım ne olacak diye düşünen adam bu görevi yapamaz"

Türkiye gibi bir ülkede İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmanın kolay olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı devamla şunları söyledi:

"Türkiye çok zor bir ülke. Rutin çalışmakla değil çok çalışmakla bu işler yapılır. Çok çalışmak, karar almaktan korkmamak ve takip etmek temel felsefeniz olmalıdır. Yarın ne olacağını düşünen adam bu görevi yapamaz. Aileniz, yakınlarınız tehdit ediliyor. Kimisi sosyal medyada bir şey söylüyor, kimisi karşı tarafta siyasette bir şey söylüyor, bunlara karşı dirayetli olmalısınız."

"Ben bakan olduğumda 23 bin çakarlı araba kullanılıyordu, şimdi sayı 9 bin"

Soylu "Neden trafikte çok sayıda çakarlı araba var?" şeklindeki soruya şu karşılığı verdi: "Ben de şikayetçiyim. Ama gereğini yapıyoruz. Ben bakan olduğumda 23 bine yakın çakar arabalar vardı. Şimdi 9 bin. Kimler kullanır bu arabaları, kamu kuruluşlarındakiler. İstanbul'da 9 bin 700 civarındaydı, kaldı 2 bin 600. Herkes bunu devam ettirmek istiyor. Bütün polislerimizin el tabletlerine kimlerin kullanacağına dair bilgileri yükledik. 26 bin araca ceza kesildi Eylül 2017'den itibaren. İstanbul'da yaklaşık 8 bin ceza kesildi. Bu çakarlı arabanın cezası 108 liraydı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi çakarlı arabanın cezası yaklaşık 1000 liranın üzerinde. 3 defa çakarlı arabayla yakalanırsanız hem arabanıza el konuluyor hem de ehliyetinize. 29-30 Kasım'da çakarlı arabalarla ilgili bir organizasyon yaptık. Herkes rahat olsun, hakkı olmayanın kullanmayacağı bir sistemi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. "

"FETÖ'nün üzerine acımasız gidiyoruz, devam da edeceğiz"

Konuşmasında FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı anlatan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "FETÖ tehlikesi çok azaldı. İyi mücadele ediyoruz, iyi bir kararlılık gösteriyoruz. 15 Temmuz'dan sonra da halkımız bize sabır gösterdi. Dünya bizi yavaş yavaş anlıyor. İçişleri Bakanı olmak sadece kendi görev alanınızdaki meseleleriyle ilgilenmek değil. Bir ülkenin iç güvenliği başka ülkelerin merkezlerinde başlıyor. Oralarda onlara alan açılıyorsa bu sizin iç güvenliğinizi ilgilendiren meseledir. FETÖ ile mücadelelerde iyi mesafe aldık. Şunu söyleyeyim, acımasız gidiyoruz ve gitmekte de kararlıyız. Duygularımıza mağlup olursak 15 Temmuz gecesinin daha ağrını bu ülke yaşar. Çok önemli yapılar çökeltildi. Bir taraftan kurumların içerisindeki yapılanmalardan medya yapılanmalarına, okul dershane, yargı, emniyet, TSK içerisindeki yapılanmalara kadar, iş dünyasındaki yapılanmaya kadar önemli bir noktaya geldik. Dünyada yavaş yavaş FETÖ tehlikesine inanmaya başladı. Yakın zamanda göreceksiniz önemli mesafeler kat edilecek. Burada Türk Milletinin, sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam duruşu var.

"Sosyal medyada FETÖ hesaplarını hemen analayabiliyoruz"

Soylu kendisine yöneltilen "Sosyal medyada FETÖ hesaplarını nasıl anlıyorsunuz?" soruya şu yanıtı verdi: "Anahtar kelimeler var. 15 Temmuz'dan itibaren 109 bin ayrı hesaba fokuslandık ve 45 binini tespit ettiler, kişi olarak tespit edildi, bunların 7 bini gözaltına alındı. Bunların çoğu tutuklandı. İtibar suikastı, iftira, hakaretler, küfürler. FETÖ hesapları çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Yüzde 75'i Atatürkçü görünüyor, yüzde 35'i PKK'lı görünüyor. Hesapları yüzde 95'i erkek iken kadın profili kullanıyor. Bunlar her türlü kılığa girerler, her şeyi yaparlar. Acımasızdırlar. Yalanı doğruymuş gibi ortaya koyarlar. "

"Biz eninde sonunda ölü ya da diri o adamı oradan alacağız"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eninde sonunda Türkiye'ye getirileceğini söyleyen Bakan Soylu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Fetullah Gülen gibi her şeyden yoksun, bir meczup Türkiye'ye darbe planlayacaksa biz işimizi bırakalım. Onun arkasında olanlar onu tutuyorlar. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da bu işi yapın bakalım 1 gün tutarlar mı? Algılar gerçekleri değiştiremez. Biz önünde sonunda biz bu adamı oradan alacağız, ölüsünü veya dirisini. Benim dönemimde de olabilir benden sonra da olabilir. Bundan eminim."