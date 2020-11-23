  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu hepsine seslendi! ‘Kendinize gelin neyi tatmin ediyorsunuz?’
Gündem

Bakan Soylu hepsine seslendi! ‘Kendinize gelin neyi tatmin ediyorsunuz?’

20 Kasım itibariyle 234 kadının cinayete kurban gittiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkeklere seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:26:00 -
Bakan Soylu hepsine seslendi! ‘Kendinize gelin neyi tatmin ediyorsunuz?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, son yıllarda artan kadın cinayetlerinin ardından sesini yükseltti.

Soylu, şu ifadeleri kullandı; ''20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti. Nerden cıktı bu kadın dövmek, nerden cıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SALİH

İstanbul sözleşmesi ÖLDÜRÜR..
  • Yanıtla
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı...
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay