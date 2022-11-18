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Siyaset Bakan Soylu HDP'nin ayarlarıyla böyle oynadı! 'Otur yerine terörist bozuntusu!'
Siyaset

Bakan Soylu HDP'nin ayarlarıyla böyle oynadı! 'Otur yerine terörist bozuntusu!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin terörle mücadele konusunda verdiği tepkilere sert çıkarak, kendisine el kol sallayan HDP Milletvekili Rıdvan Turan'a, "Otur aşağıya terörist bozuntusu terbiyesiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 19:58:00 - 2022-11-18 19:59:22

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumu esnasından el kol sallayan HDP Milletvekili Rıdvan Turan'a Bakan Süleyman Soylu"Otur aşağıya terörist bozuntusu terbiyesiz" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz  başkanlığında toplandı.

HDP'de terörle mücadele olunca sesler yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 bütçeleri üzerinde sunum yaptı. Terörle mücadele konusu açılınca PKK'nın siyasi uzantısı HDP rahatsız oldu. Bakan Soylu'nun sunum yaptığı sırada konu terörle mücadeleye gelince HDP'li komisyon üyelerinden bir anda sesler yükselmeye başladı.

Süleyman Soylu, konuşması esnasında el kol sallayarak konuşmayı bölmeye çalışan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu: Terörist bozuntusu terbiyesiz

"Elini kaldırma, elini kaldırma, terörist bozuntusu terbiyesiz." diyerek tepki gösteren Süleyman Soylu, "Otur aşağıya, niye ayağa kalkıyorsun, hadi gelsene. Sabah akşam polisi suçluyorsunuz askeri suçluyorsunuz teröristler sizi, otur aşağıya Amerika'nın oyuncağı." ifadelerini kullandı.

Kavganın büyümesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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Yorumlar

akit gazetesine teşekkürler bu haberi yazdığı için

Bakanım Beni güldürdün ALLAH cc da Sizi güldürsün. Mecliste niye duruyor o hdpkklılar,

Musa

Süleyman soylu kardeşim Asmadıkca bu iş düzelmez biliyorsunuz ki bunlar Serefsizler Teröre destek veren parti niye destek veren sözlü ve eylemli Asacaksın
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