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Bakan Soylu gözyaşlarıyla anlattı: Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında anlattıkları izleyen herkesi duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Bakan Soylu, şehit çocuğunun "Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca" diye yazdığını gözyaşlarıyla anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 08:51:00 - 2020-05-25 08:53:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Soylu şehitlerden, şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.

Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı:

"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu anlar izleyenleri de duygulandırdı.

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