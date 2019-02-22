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Bakan Soylu: “FETÖ, Amerika’daki okullarından yılda 800 milyon dolar kazanıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “FETÖ Amerika’da sadece Amerikan devletinin kendisine tahsis ettiği okullardan yılda 800 milyon dolar para kazanıyor” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 19:09
Bakan Soylu: “FETÖ, Amerika’daki okullarından yılda 800 milyon dolar kazanıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “FETÖ Amerika’da sadece Amerikan devletinin kendisine tahsis ettiği okullardan yılda 800 milyon dolar para kazanıyor” dedi.


Yozgat’ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün ABD’de bulunan okullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “FETÖ Amerika’da sadece Amerikan devletinin kendisine tahsis ettiği okullardan yılda 800 milyon dolar para kazanıyor. Hani bizim müttefikimizdi. 200 milyon dolar da kurdurduğu bağış derneklerinden kazanıyor. Yılda 1 milyar dolar, bu bizim hesap edemediğimiz, derdimiz büyüktür” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:09
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