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Gündem Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş başvurarak yararlandı. Bakan Soylu tarafından tanıtılan ve 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:11:00 -
Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılmasının ardından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz entegre edildiği uygulamadan bugüne kadar 800 bin kişi yararlandı.

Uygulamaya en fazla talep İstanbul'dan

Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u Ankara, Antalya ve İzmir takip etti. Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 3 ay geçmesine karşın 18-25 yaş grubundaki 111 bin 737 genç uygulamadan faydalandı.

Yazılımlar Türk mühendislerce geliştirildi

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki işletim sisteminden kimlik kartı başvurusunun alınmasıyla kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığında görevli mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine "NVİ Çağrı Merkezi Alo 199" veya "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak başvurabiliyor.

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