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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Tarihte bir ilk: Sikorsky helikopter...
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Tarihte bir ilk: Sikorsky helikopter...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere bambi adı verilen su sepeti takılarak yangın söndürme filosuna katıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 00:08:00 - 2021-08-05 00:17:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı.

 

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