Bakan Soylu duyurdu! Tarihte bir ilk: Sikorsky helikopter...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere bambi adı verilen su sepeti takılarak yangın söndürme filosuna katıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı.
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