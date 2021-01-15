Bakan Soylu duyurdu: Tamamen tasfiye edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." dedi.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." ifadelerini kullandı.