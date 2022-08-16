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Gündem Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2022-08-16 11:56:00 -
Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "TENDÜREK TERTEMİZ. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. BİR TURUNCU ve BİR GRİ TERÖRİST daha SARI TORBADA" açıklamasında bulundu.

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