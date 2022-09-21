Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığında olan teröristlere ağır darbe

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Afrin’de eylem hazırlığında olan PKK/PYD/YPG'li teröristlere, Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.

Toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay Emniyeti ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının, Afrin’de eylem yapmak üzere, işbirlikçileri aracılığıyla Münbiç’ten gönderdikleri; 4 adet bidon içerisinde toplam 12 kg C4 patlayıcı madde, 8 adet modifiye edilmiş elektrikli kapsül ve 2 adet verici kumanda, 4 adet Alpha Fire alıcı, 2 adet verici kumanda toprağa gömülü vaziyette ele geçirilmiştir" denildi.