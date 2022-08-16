Bakan Soylu duyurdu: Çok büyük bir tatbikat yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde depremi yaşadı. Soylu, deprem anında ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini de gösterdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tam 23 yıl geçti. 18 bin insanımızı kaybettik. 49 bin kişi yaralandı. Türkiye büyük bir acıdan ve travmadan geçti. Deprem travması hayatımıza girdi. İnsanlar evlerinden ve vilayetlerden taşındılar deprem korkusu yüzünden. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Öğlen olmadan, yüzlerce binlerce cesedi yerlerde, koşturan insanlar, gözlerinde duygu olmayan insanlar. O gece sabah kadar Kocaeli, Sakarya tüm bölgeleri gezdik. Depremi hissettim. Yukarıdan aşağıya büyük bir ses geliyor. Her şey sallanmaya başlıyor. Dünyada son 20 yılın en kritik 350 afeti var. Bunların 27'si deprem. Yüzde 8 oranı olmasına rağmen ölen sayısı 60 bin civarında. Deprem en öldürücü felaket. Seller yüzde 41. Ne unutabilmek ne de hazırlıksız yakalanmak mümkün.

Toplanma alanları

Çıkarken nereye gideceğim en önemlisi. Toplanma alanına gidebilmek en önemlisi. Elazığ'da yaşadığımız depremde de oldu. Panik anında arabalara gidiyorlar. Toplanma alanlarının yüzde 75'inde kanalizasyon alt yapısı, elektrik ve su var. İstanbul'da yüzde 56'sında var. AFAD olarak yüzde yüz tamamlanmış olacağız. Misafirhane yurt ve oteller açısından bütün planlamamız olacak. Bir mobil AFAD sistemimiz var.

Bakan Soylu, deprem uyarı sisteminin ayrıntılarını anlattı

Geçen yıl Batı Karadeniz'de sel yaşadık. Meteoroloji, AFAD ve belediyeler haberimiz olduğu an alarm oluruz. Mesaj sistemi gönderilir. Siren gibi çalar. Farkındalık idi. Yeni sitem ortaya koyuyoruz. Radyo TV'lerden bile uyarı gönderen sesli sistem, yakın zamanda hayata geçecek. İnsanlar eşyalarını araçlarını yükseklere çıkarabiliyor. Ses sistemi üzerinden bir uyarı olarak iletiliyor. Mobil sistemimiz var. Buradan çıktıktan sonra navigasyonla toplanma alanına yönlendiriyor. Mobil uygulama varsa telefon açabilmeyi sağlıyor. 10 kişi atanabiliyor. Bu kişilerle iletişim sağlanabiliyor. Enkaz altında sizi noktasal olarak bulabiliyor. Cep telefonları üzerinden kaç kişinin yaşadığını sıralayabiliyoruz. Deprem anında 3 ayak var. Afet öncesi, anı ve sonrası kabiliyetlerimizi ortaya koyabilmek.

"Ekim'de tatbikat yapacağız"

Türkiye'de ilk kez afetlerle ilgili çok kapsamlı tatbikatları yaptık. İnşallah Ekim'de ulusal bir tatbikat, uluslararası tatbikat, çok büyük bir tatbikat yapacağız.