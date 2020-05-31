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Bakan Soylu duyurdu! Bir yıl önceki defteri kapattık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:49:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Bir yıl önceki defteri kapattık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan Vadisinde üç terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi'nde birisi sözde Kazan Vadisi sorumlusu olmak üzere 3 terörist düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör operasyonu hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı! Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz... Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu... Rahat uyuyun J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış" dedi.

Hava operasyonunda kullanılan bombaların üzerinde şehit askerlerin isimlerinin yazması dikkat çekti.

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