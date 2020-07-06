Bakan Soylu duyurdu! Alabaylar Çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."