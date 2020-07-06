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Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Alabaylar Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:08:00 - 2020-07-06 13:49:59
Bakan Soylu duyurdu! Alabaylar Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."

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Yorumlar

Mert

Elinize sağlık bakanım.inşaallah Türkiye'deki tüm çete şebekelerini yok edeceksiniz.Allah in izniyle,Allah yar ve yardimciniz olsun.Allah,basta başkan Erdoğan olmak üzere,tum devlet fertlerini kaza ve belalardan korusun.sizleri muzaffer etsin.bu kâfir uşaklar inin belini kırsin.
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ABDULLAH TANRIKULU

ÇETE ÇÖKERTİLDİ AMA NEJAT DAŞ YILLAR SONRA TEKRAR YAKALANDI.. YANİ ÖLDÜRÜN KARDEŞİM ÖLDÜRÜN.. TETÖRİSTİ, KATİLİ, EŞKYAYI BESLEMEYİN SORGULAYIN VE ÖLDÜRÜN. KANUN ÇIKARIN YA....
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