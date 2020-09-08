  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:14:00 - 2020-09-08 14:37:39
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ülkemizde tekrar artışa geçmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler bir takım kısıtlamarı tekrar gündeme almıştı. Bu kapsamda il bazında bazı kısıtlamalar getirilirken, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu. Bir son dakika kararı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

81 ilde uygulanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada bu geceden itibaren 81 ilde uygulanacak kısıtlama kararını biraz önce duyurdu. Bakan Soylu, bu geceden itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda hem canlı müzik hem de kasetten müzik çalınmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Soylu'nun açıklaması şu şekilde; "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." Öte yandan gönderilen genelgeyle ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takılması zorunlu oldu.

Kısıtlama saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 il için duyurduğu kısıtlama kararları Bu gece yarısı saat 00.00'dan itibaren başlayacak.

Toplu taşımada ayakta yolcu yasak mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm Türkiye'de toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim Gökalp

Peki de bu insanlar işleri ne nasıl gidecek.Bunlar bu toplumdaki herkesi kendileri gibi varlıklı mı zannediyor .İnsanlar otobüs veya dolmuş a binebildiklerine şükrediyor.Madem insanların işine nasıl gideceğini de söylesinler.Otudukları yerden ancak bu kadar olur zaten.
  • Yanıtla

Selamün aleyküm

 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
3 vali yardımcısı görevden alındı!
Gündem

3 vali yardımcısı görevden alındı!

Bingöl'de vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, haklarındaki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevden alındı. Iğdır Vali Yardım..
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı