Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ülkemizde tekrar artışa geçmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler bir takım kısıtlamarı tekrar gündeme almıştı. Bu kapsamda il bazında bazı kısıtlamalar getirilirken, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu. Bir son dakika kararı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

81 ilde uygulanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada bu geceden itibaren 81 ilde uygulanacak kısıtlama kararını biraz önce duyurdu. Bakan Soylu, bu geceden itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda hem canlı müzik hem de kasetten müzik çalınmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Soylu'nun açıklaması şu şekilde; "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." Öte yandan gönderilen genelgeyle ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takılması zorunlu oldu.

Kısıtlama saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 il için duyurduğu kısıtlama kararları Bu gece yarısı saat 00.00'dan itibaren başlayacak.

Toplu taşımada ayakta yolcu yasak mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm Türkiye'de toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek