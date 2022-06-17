Bakan Soylu "Diyarbakır'dan bir mesaj geldi" diyerek duyurdu! PKK elebaşı, göğüs göğüse çatışmada öldürüldü

Kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve dışın eli kanlı terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından en son yapılan açıklamada, Diyarbakır'da sözde Ape Musa gücü olarak bilinen gruptan 2 teröristin bir sığınakta öldürüldüğünü duyurdu.

"Diyarbakır'dan bir mesaj geldi" diyerek duyurdu

Soylu yaptığı açıklamada, "Biz 40. yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan bir mesaj daha geldi. 'Ape Musa gücü' olarak bildiğimiz o güçten 2 teröristi bir sığınakta göğüs göğüse bir çatışmada arkadaşlarımız etkisiz hale getirmişler" ifadelerini kullandı.

Turuncu kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı , Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından operasyona ilişkin ayrıntılı bilgiyi paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1’i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.