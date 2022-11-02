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Gündem Bakan Soylu, ‘Diş muayenehanesinde görüştüler’ deyip açıkladı: ‘Kılıçdaroğlu ile FETÖ’nün ses kaydı var’
Gündem

Bakan Soylu, ‘Diş muayenehanesinde görüştüler’ deyip açıkladı: ‘Kılıçdaroğlu ile FETÖ’nün ses kaydı var’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma’ya uyuşturucu iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu ve FETÖ elebaşı Gülen’in ses kaydı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 15:29:00 - 2022-11-02 15:53:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosunda Emniyet ve Jandarma’ya uyuşturucu iftirasında bulunmuştu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da video yayınlayarak CHP liderinden iddialarını ispatlamasını istemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

‘FETÖ İLE SES KAYDI VAR’

Bakan Soylu, bugünkü programının ardından gazetecilere konuşarak Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle seslendi:

“Fetullah Gülen ile görüşmedim” dediği görüşmenin tanıkları var. Nerede, ne zaman ve kimle; bir, diş muayenehanesinde, sen kimle bir araya geldin? O tarihte, 15 Temmuz darbesi olmadığı anda, darbe mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı?

Burada FETÖ’cülerle görüştün mü görüşmedin mi? Bu diş muayenehanesinde yeni bir yol haritası çizdin mi çizmedin mi? Amerika’da, büyükelçiler konusunda bir şey söyleyebildiler mi? Kendi partilisini büyükelçilere gönderdi, 6’lı masanın ortaya koyduğu deklarasyonu redakte ettirdi.

Yarın öbür gün bir ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bu ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur?”

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Yorumlar

anadolu kartalı

feto da bu melun adamda ermenidir ikiside dönmedir
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