Bakan Soylu, ‘Diş muayenehanesinde görüştüler’ deyip açıkladı: ‘Kılıçdaroğlu ile FETÖ’nün ses kaydı var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosunda Emniyet ve Jandarma’ya uyuşturucu iftirasında bulunmuştu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da video yayınlayarak CHP liderinden iddialarını ispatlamasını istemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

‘FETÖ İLE SES KAYDI VAR’

Bakan Soylu, bugünkü programının ardından gazetecilere konuşarak Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle seslendi:

“Fetullah Gülen ile görüşmedim” dediği görüşmenin tanıkları var. Nerede, ne zaman ve kimle; bir, diş muayenehanesinde, sen kimle bir araya geldin? O tarihte, 15 Temmuz darbesi olmadığı anda, darbe mottosu olan cümleyi orada kullandın mı kullanmadın mı?

Burada FETÖ’cülerle görüştün mü görüşmedin mi? Bu diş muayenehanesinde yeni bir yol haritası çizdin mi çizmedin mi? Amerika’da, büyükelçiler konusunda bir şey söyleyebildiler mi? Kendi partilisini büyükelçilere gönderdi, 6’lı masanın ortaya koyduğu deklarasyonu redakte ettirdi.

Yarın öbür gün bir ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bu ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur?”