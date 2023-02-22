Bakan Soylu deprem bölgesindeki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

16 günde 7242 sartıntı yaşandı. Evi az hasarlı olan bir vatandaşımız orta hasar ve ağır hasar görüyorsa evinde ekipler tekrar gidecek. Bu karar nihaileşene kadar da hiçbir işlem yapılmayacak. Acil yıkılacak binalara girilmesi kesinlikle yasaktır. Benim orada eşyam var yarım saat gireyim gibi bir durum söz konusu değildir. Dünkü deprem bize gösterdi ki deprem hareketliliği devam etmektedir.

Ağır hasarlı binalar hakkında geçmişten işleyen bir prosedür vardır. Şunun altını çiziyorum. Ağır hasarlılara girmek de risklidir, girmemek doğru olandır. Önceki prosedüre göre yetkinlik gerektiren bir konudur. Bir binaya girip girilmemesi için kısıtlı süre için verilir. Yaptığımız değerlendirme ile buraya kısa süreli girilmesi de yasaklanmıştır. Yeni bir karara göre girişlere izin verilmeyecektir. Bakanlıklarımız eşya yardımları için gerekli adımları atacak.

Bu şehirleri nereye kuracaksınız, bu planlamayı nasıl yapacaksınız diye bir soru var. Şöyle bir cevap üretebiliyoruz. Bilim teknik odaları ile bir araya gelinecek. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın taslak olarak ortaya koyacağı, onların ortaya koyacağı önermeler ortaya konacak. Buna göre bir adım atılacak. Her ilde her ilçede ayrı öneriler değerlendirilecek.

Soylu, fahiş fiyatlara tepki gösterdi

Normalde 5-6 bin liralık bir taşımayı 20 bin liraya 25 bin liraya çıkaran fahiş bir takım fiyatlar gördük. Bunun hesabını devlet sorar da bunun hesabını Allah da sorar. Fahiş fiyat ya da vatandaşı zorlayıcı bir durum görülürse gereği yerine getirilecek.

Köylerde ihtiyaç olursa, evi yapılana kadar başka bir yere geçmiyorsa, evinin olduğu yere konteyner gerilebilir bunu daha önce gördük. Yıkık ev sahibi olanlar, aynı zamanda ağır hasarlı ve acil yıkalacak binaların ev sahibi olacaklar bunlardan birinci yararlanacak olan kişilerdir. Sıralama şehit yakınlarından başlar, ikincisi 6 yaş ve küçük bebeği olanlar ve hamile olanlar, üçüncüsü yatalak ve ağır hastası olanlar, dördüncü engelli olanlar, beşinci 65 yaş üstü olanlar diye gidiyor.

Birinci ağır hasarlılar. Oradan yer kalırsa orta hasarlılar da bundan yararlanabilecek.