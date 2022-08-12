Bakan Soylu CHP'nin 'özel birim kuruldu' iftiralarını video ile yalanladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerin soruşturulması için bakanlıkta özel birim kurulduğuna dair muhalefetin ortaya attığı iddiaları çektiği video ile yalanladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' yalanına ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımı, 'Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez.' mesajıyla yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" yalanı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez"
Bakan Soylu söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." YALANI... Doğrular rakamlarıyla videoda