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Gündem Bakan Soylu, Burak Kılıç ile görüştü
Gündem

Bakan Soylu, Burak Kılıç ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın sınıftan kovduğu öne sürülen öğretmen Burak Kılıç ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:34:00 -
Bakan Soylu, Burak Kılıç ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen Öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.

Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.

Öte yandan Bakan Soylu, Kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.

 

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