Bakan Soylu : Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Soylu, Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu...
Kahraman Jandarma’mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi.
Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi...