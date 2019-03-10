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Bakan Soylu: "Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan’da düzenlenen mitingde konuştu.

10 Mart 2019 Pazar 21:12
Bakan Soylu: "Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan’da düzenlenen mitingde konuştu. Soylu, "Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz" dedi.


Kahramankazan’a dertleşmeye geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Heyecanlarımızı anlatmaya, umutlarımızı anlatmaya, geleceğin Türkiye’sini anlatmaya geldik" diye konuştu.


Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlerin olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Bu milletin yakasından düşmediler, on yıllardan beri, darbeler, ardından ekonomik saldırılar, yoksulluklar, ardından bu ülkede terör, anarşizm, bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeler, bu ülkede hastanede insanların çekmiş olduğu sıkıntılar, bu ülkede emekli maaşı ödeyebilmek için İMF’nin kapısında 500 milyon dolar dillendirip sonra milletimizin öz güvenini ortadan kaldırmak. Yine benim ülkemde, başı açık, başı örtülü, laik, dindar, Türk, Kürt, sağcı, solcu, alevi, sünni bu milleti parça parça ayırmak için ortaya konulan senaryolar bunların hepsini bizim milletimiz çekti" dedi.


7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu’nun yakılıp yıkıldığından bahseden Bakan Soylu, "Camileri yaktılar, kütüphaneleri yaktılar, okulları yaktılar, Siirt hastanesini 7 kere yaktılar. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ülkemizin birliğine, beraberliğine ve yarınlarına kast ettiler. Bıraktılar mı yakamızı, hayır bırakmadılar. Türkiye’de seçim olup, milletimiz milli iradeyi gösterdikçe oyu ile destekledikçe sürekli kumpas kurdular" ifadelerini kullandı.



"Bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz"


Hainlerin korkulu rüyasının, dik duran millet olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "O gün Tayyip Erdoğan yaptı. Afrin’e evlatlarımız giderek yaptı. Şimdi buradan, Kahramankazan’dan bütün dünyaya haykırıyorum. Ey dünya, biz parmağımızı kıpırdatmadıkça, bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.


On yıllardır, Türkiye’deki her şeye müdahale edildiğini şimdi de tahammül edilmediğini belirten Bakan Soylu, "Neden tahammül edemiyorlar biliyor musunuz. Siz nasıl Avrasya tünelini yaparsınız, siz nasıl şehir hastanelerini yaparsınız, siz nasıl 81 ilde üniversite yaparsınız, siz nasıl insansız hava aracı yaparsınız, siz nasıl Atak helikopterleri yaparsınız, siz nasıl dünyaya 5’ten büyüktür dersiniz diye tahammül edemiyorlar" dedi.


Bakan Soylu, Kahramankazan’dan rekor oy beklediğini ve Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayını desteklediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:12
  1. doğa

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