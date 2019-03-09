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Bakan Soylu: "Bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkede ve bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:08
Bakan Soylu: "Bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkede ve bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’da Kirazlıtepe Mahallesi’nde düzenlenen mitingde halka seslendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitinge Bakan Soylu’nun yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben de katıldı. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmasında, “Bu seçim tam da benim şu anda görevde bulunduğum, İçişleri Bakanlığını ve iç güvenliğini ilgilendiren bir seçim de o yüzden çalışıyorum. Ülkemin önünde 4 buçuk yıl zaman dilimi var, hiç seçim olmayan 50 yıldır ülkemin önüne ilk kez böyle bir fırsat geliyor. Ben 1969 doğumluyum. 50 yaşındayım 50 yıldır bu ülkede 4 buçuk yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. Bizi şu millet sıkıntıyla karşı karşıya bırakmaktan başka hiçbir şey planlamadılar. Darbeler mi yapmadılar, ekonomik saldırılar mı yapmadılar. Terör, anarşizm, aşağılamalar, küçük görmeler, hakir görmeler, kutsallarımıza uzanmalar değerlerimize uzanmalar, siz kimsiniz bu ülkeyi idare edeceksiniz yöneteceksiniz diye bize yukarıdan aşağıya sürekli laf dokundurmalar. Seçtiğimiz adamları sevdiğimiz insanları alaşağı etmeler. Bu ülkenin başbakanını idam etmeler, bakanlarını idam etmeler, on yıllardan beri bu ülkenin sırtından düşmediler. Bu memleketin yakasından düşmediler.Bir terör icat ettiler ardından başka bir terör icat ettiler. Bir tek söyledikleri vardı, hepiniz hatırlıyorsunuzdur, derlerdi ki iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız derlerdi. On yıllardan beri şuraya niçin geldim biliyor musunuz? Kirazlıtepe’ye şu güzel insanların huzuruna bir tek şey için geldim. Allah’a hamd etmek için geldim. Onlar bize siz iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız derlerdi ama Kirazlıtepeliler size minnettarız milletimiz bugün hem iktidar hem de muktedirdir Allah’a hamdolsun şükürler olsun" şeklinde konuştu



"Biz dünyaya bir şey haykırmış olduk"


"Kirazlıtepeliler, senaryoları bitmedi. Biri bitti diğerini devreye koydular” diyen Bakan Soylu, “Ardından Irak’ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar. Ardından Afrin’de bir terör yerleşkesi oluşturacaklar Amerika oraya silah gönderecek sonra Türkiye’yi güneyinden ve orta doğudan ayıracaklar, sınırlayacaklar bizi kendi içimizde prangaya alıp mahkum edecekler. Yapabilirler mi? yapamazlar" diye konuştu.


"Biz dünyaya bir şey haykırmış olduk. Kirazlıtepeliler, ölsek de gam yemeyiz. Bu ülkede ve bu coğrafyada biz elimizi kıpırdatmadan kimse bizim adımıza oyun kuramaz" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, yapılan projelerden de bahsederek, "Gezi olaylarında 8 ağacı bahane edip Türkiye’nin Başbakanına ültimatom vermeye kalktılar. Neymiş Avrasya Tünelini yapamazsın, yaptık mı? Neymiş Marmaray’ı yapamazsın bitirdik de açtık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapamazsın, yaptık mı? Neymiş dünyanın en büyük havalimanına Avrupa itiraz edermiş, dünyanın en önemli, dünyanın göbeğindeki istasyon,çatlasalar da patlasalar da dünyanın bölgesel merkezi İstanbul oluyor, Türkiye oluyor, bizim memleketimiz oluyor" şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:08
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