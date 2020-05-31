Bakan Soylu böyle duyurdu: Cehenneme gönderildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis'te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera" dedi.