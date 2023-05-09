Bakan Soylu bizzat duyurdu: O şehirde 310 gözaltı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

İzmir'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" ile ilgili bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye büyük bir basiret ve dirayet göstermektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e son 5 yılda düşürülmüştür. Ve bu nereden bakarsanız 3'te 1'ine bir düşüşü ortaya koymaktadır." (İLKHA)