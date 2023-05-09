Bakan Soylu bizzat duyurdu: O şehirde 310 gözaltı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 310 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
İzmir'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" ile ilgili bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye büyük bir basiret ve dirayet göstermektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e son 5 yılda düşürülmüştür. Ve bu nereden bakarsanız 3'te 1'ine bir düşüşü ortaya koymaktadır." (İLKHA)