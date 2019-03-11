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Bakan Soylu: Biz kimsenin enayisi değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başkentli Karadenizliler" buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:26
Bakan Soylu: Biz kimsenin enayisi değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir otelde Başkentli Karadenizliler buluşmasına katıldı. Buluşmada konuşan Bakan Soylu, "Biz kimsenin enayisi değiliz, kimse kusura bakmasın" dedi.

 

Kendiside Karadenizli olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen "Başkentli Karadenizliler" buluşmasına katıldı. Salona girer girmez yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Soylu, masa masa gezerek herkese selam verdi.

 

Buluşmada konuşan Soylu, "Millet size sırtını çevirmişse, biraz soğuk, bizim oranın deyimiyle biraz ’hökeli’ bakıyorsa bilesiniz ki hapı yutmuşsunuzdur. Çünkü, milletin terazisi şaşmaz. Kim, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun, kim hangi fitneyi ortaya koyarsa koysun. Eğer, siz o otobüsün üzerine çıktığınızda, milleti size sevgiyle bakar halde görüyorsanız. O çamurların, o fitnelerin, o hakaretlerin hiçbir ehemmiyeti hiçbir önemi olmaz" diye konuştu.

 

İnsanın sıkıldığında başını dostunun sinesine koyduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Karadeniz bize anadır. Karadeniz bize babadır. Karadeniz bize dosttur. Karadeniz bize, kalptir, candır, canandır, sevgilidir Karadeniz" şeklinde konuştu.

 

1983 yılında seçime giderken "Tonton" bir adamdan yani Turgut Özal’dan bahseden Bakan Soylu, " O yıl darbeyi yapan Paşa Kenan Evren çıktı. Bu adama oy vermeyeceksiniz dedi. Size, şu adresi gösteriyorum dedi. Bu millet, tarihin hiçbir döneminde korkak bir millet olmamıştır. Tarihin, hiçbir döneminde kendisine yapılan hiçbir tehditten yılmamıştır, ürkmemiştir. Çıktı bu millet, 1983’de rahmetli Özal’ı iktidara getirdi. Darbenin aksine, sizin yaptıklarınız yanlıştır diye" ifadelerini kullandı.



"Suriye’de yaşananlar yaşanmazdı "

 

1944 yılında Türkiye’nin uçak üretmeye başladığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

 

"Türkiye, otomobil üretmek, otomobil yapmak için adım atmıştı. Alaya aldılar, dalga geçtiler. Bursa’da otomobil fabrikaları kurulurken bu ülkede, ’bırakın bunları, otomobil fabrikalarına gerek yok şeftali ağaçları dikin’ dediler. On yıllardır, bir adım ileri gitmemizin sebebi, kim üniversite açmak istemişse önüne engel koydular, kim bilime, ilime hizmet vermek istemişse önüne engel koydular. Üniversiteleri siyasallaştırdılar. İdeolojik hatalara ayırmaya çalıştılar. Çünkü biz, eğer bunların bir bölümünü yaşamamış olsaydık. Bırakın hepsini, bugün Türkiye, 30 bin dolar kişi başına gelir seviyesini aşmıştı. Eğer biz, bunların bir bölümünü yaşamamış olsaydık. Allah’a yemin ediyorum ki, bugün Suriye’de yaşananlar yaşanmazdı. Biz bunların bir bölümünü yaşamamış olsaydık, Afrika’yı bu kadar kötü sömüremezlerdi, insanlar açlıktan ölmezlerdi. Eğer biz bugün bunların bir bölümünü yaşamamış olsaydık, Yemen’den, Fas’a kadar, Tunus’a kadar, Lübnan’a kadar, Libya’ya kadar Srebernitsa’da o katliamı yapabilecek kabiliyete ve güce sahip olamazlardı. Bu kadar açık ve net."

 

Dağlarda, 15 bin teröristten sadece 700 teröristin kaldığını ve terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Soylu, teröristlerin adım adım takip edildiğini kafalarını dışarı çıkaramadıklarını belirtti.

 

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin "Kürdistan’da biz kazacağız, Batı’da da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz" ifadesini kullandığını hatırlatan Soylu, "Biz kimsenin enayisi değiliz, kimse kusura bakmasın. 299 PKK iltisaklıyı listelerine koyup, şehirlere bir şekilde yönetici olarak nakşedilmeye çalışanlara karşı bizim bir sözümüz olacak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 00:26
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