  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu bayram tatilinin bilançosunu açıkladı
Gündem

Bakan Soylu bayram tatilinin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 günlük bayram tatilinde 67 can kaybının yaşandığını, geçtiğimiz 10 yıla oranla ölümlü kazalarda yaklaşık yüzde 54 azalma olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 10:19:00 -
Bakan Soylu bayram tatilinin bilançosunu açıkladı

11 günlük Kurban Bayramı tatilinde 53 ölümlü trafik kazası oldu, 67 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili bilançosunu açıkladı. Soylu, 7-18 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybının yaşandığını belirtti.

Bakan Soylu, son 10 yıldaki bayram tatillerine oranla ölümlü kazalarda yüzde 56, can kaybında yüzde 54, yaralanmalarda yüzde 24 ve kazalarda yüzde 17 azalma olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

Millet tatile gidemeyince ölümler azaldı ......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23