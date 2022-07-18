Bakan Soylu bayram tatilinin bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 günlük bayram tatilinde 67 can kaybının yaşandığını, geçtiğimiz 10 yıla oranla ölümlü kazalarda yaklaşık yüzde 54 azalma olduğunu açıkladı.
11 günlük Kurban Bayramı tatilinde 53 ölümlü trafik kazası oldu, 67 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili bilançosunu açıkladı. Soylu, 7-18 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybının yaşandığını belirtti.
Bakan Soylu, son 10 yıldaki bayram tatillerine oranla ölümlü kazalarda yüzde 56, can kaybında yüzde 54, yaralanmalarda yüzde 24 ve kazalarda yüzde 17 azalma olduğunu açıkladı.