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Gündem Bakan Soylu açıkladı: Selde oluşan hasar için ödemeler başladı
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: Selde oluşan hasar için ödemeler başladı

Selde etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasarlar için ödemelerin başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:40:00 -
Bakan Soylu açıkladı: Selde oluşan hasar için ödemeler başladı

Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan Soylu, yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından Soylu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Hasar için ödemelerin başladığını dile getiren Soylu, "Mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60-70'ini bugün hesaplarına yatırmışlardır, yarın da hesaplarına yatar." dedi.

Yağışın hem Rize Fındıklı hem de Artvin Arhavi ve Hopa'da beklenenden daha az oranda gerçekleştiğini belirten Soylu, Arhavi'de metrekareye 87, Fındıklı'da 69, Hopa'da ise 57 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Soylu, afet olarak nitelendirilemeyeceğini ancak yine de ilçede ufak bir derenin taştığını dile getirdi.

Soylu, aynı alanı geçmişte de 4-5 kez aynı şekilde su bastığını, bu durumun artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Şehir içlerindeki derelerin üstünün, yol ya da daha farklı şekillerde kullanılmak için kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu, burada kapatılan alandan da pazar yeri olarak istifade edildiğini belirtti.

İlçede 444 araç ve bin 500 personelin çalıştığını belirten Soylu, ekiplerin çalışmasıyla su basan evlerin tespit edildiğini ve araçlar vasıtasıyla su seviyesinin oldukça düşürüldüğünü dile getirdi.

Soylu, Güneysu ve Murgul'da kayıp 3 vatandaşı arama çalışmalarına 107'si dalgıç 200'ün üzerinde personelle devam edildiğini belirtti.

Soylu, ilçede 300'ün üzerinde işletmede önemli ölçüde hasar oluştuğunu söyledi.

 

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