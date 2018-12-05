Bakan Soylu açıkladı! Sayı 23 binden 9 bine indirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Neden trafikte çok sayıda çakarlı araba var?" şeklindeki soruya şu karşılığı verdi:

"Ben de şikayetçiyim. Ama gereğini yapıyoruz. Ben bakan olduğumda 23 bine yakın çakar arabalar vardı. Şimdi 9 bin. Kimler kullanır bu arabaları, kamu kuruluşlarındakiler. İstanbul'da 9 bin 700 civarındaydı, kaldı 2 bin 600. Herkes bunu devam ettirmek istiyor. Bütün polislerimizin el tabletlerine kimlerin kullanacağına dair bilgileri yükledik. 26 bin araca ceza kesildi Eylül 2017'den itibaren. İstanbul'da yaklaşık 8 bin ceza kesildi. Bu çakarlı arabanın cezası 108 liraydı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi çakarlı arabanın cezası yaklaşık 1000 liranın üzerinde. 3 defa çakarlı arabayla yakalanırsanız hem arabanıza el konuluyor hem de ehliyetinize. 29-30 Kasım'da çakarlı arabalarla ilgili bir organizasyon yaptık. Herkes rahat olsun, hakkı olmayanın kullanmayacağı bir sistemi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. "