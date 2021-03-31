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Bakan Soylu açıkladı: Sayı 112 bine düştü

Bakan Soylu, salgın etkisiyle beraber Yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2020'de 122 bin 302'e düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:34:00 -
Bakan Soylu açıkladı: Sayı 112 bine düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir."

(Düzensiz göç) 2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastır."

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