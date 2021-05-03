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Gündem Bakan Soylu açıkladı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı
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Bakan Soylu açıkladı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonunda öldürülen teröristin terör örgütü mensuplarının sözde saha sorumluları olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:26:00 -
Bakan Soylu açıkladı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Hafta başı haberlerimiz var️" diye duyurduğu mesajında şunları belirtti;

"Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi."

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